Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.04.2019. Einbruch in ein Geschäft. Geschwindigkeitskontrolle. Radfahrerkontrolle.

Salzgitter (ots)

Täter scheitern beim Einbruchsversuch in Salzgitter an der Eingangstür eines Geschäftes. Salzgitter, Klesmerstraße, 02.04.2019, 18:30-03.04.2019, 10:00 Uhr. Die Täter versuchten die Zugangstür eines Geschäftes aufzuhebeln und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Polizei führt im Rahmen einer länderübergreifenden Aktionswoche Geschwindigkeitskontrollen in Salzgitter durch. Ankündigung einer weiteren Messung. Baddeckenstedt, Wartjenstedt, Bundesstraße 6, 03.04.2019, 08:30-14:00 Uhr. Die Polizei führte im Rahmen einer länderübergreifenden Aktionswoche und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei einer durchgeführten Lasermessung konnten insgesamt 32 Verstöße festgestellt werden. Der höchste Tageswert lag bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 106 km/h in einer 60 km/h Zone. Der Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Gleichzeitig kündigt die Polizei eine weitere Messung am 05.04.2019 an. Im Bereich der BAB 39 an der Anschlussstelle SZ-Thiede aus Richtung Braunschweig kommend ereigneten sich innerhalb der vergangenen drei Jahre 5 Unfälle mit Personenschäden, bei denen 1 Person schwer und 5 Personen leicht verletzt wurden

Polizei überprüfte in Salzgitter Radfahrer und ahndete zahlreiche Verstöße. Salzgitter, Lebenstedt, Stadtgebiet, 04.04.2019, 05.30-12:30 Uhr. In der Stadt Salzgitter kam es im Jahr 2018 zu insgesamt 100 durch Fahrradfahrer verursachte Unfälle. Im Jahr zuvor waren es noch 88 Unfälle. Die Zahl der Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt wurden, lag im Jahr 2018 bei 82 Personen. Im Jahr 2017 waren es noch 60 verletzte Personen. Als eine Unfallhäufungsstelle konnte die Kattowitzer Straße ggü. der Sudermannstraße festgestellt werden. Hier wurden in den Jahren 2011 bis 2016 ein Radfahrer schwer und 6 Radfahrer leicht verletzt. Mitursächlich war in allen Fällen, dass die Radfahrer den Richtung Engelnstedt linksseitig gelegenen Radweg befuhren, ohne dass er für seine Fahrtrichtung freigegeben war.

Aus den genannten Gründen führten heute Beamte der Polizei in Salzgitter Lebenstedt eine Kontrolle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch. Insgesamt 49 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt und konnten geahndet wurden. Auffällig war hierbei, dass 25 Radfahrer einen Radweg benutzten, der nicht für die Fahrtrichtung freigegeben war. Die übrigen Verstöße unterteilten sich in Benutzung des Mobiltelefones sowie defekte lichttechnische Ausrüstungen. Auffällig war auch, dass 17 Radfahrer nicht, wie vorgeschrieben, die Hände während der Fahrt am Lenker hatten.

Die heutige Kontrolle zeigte, dass auch Radfahrer zahlreiche Ordnungswidrigkeiten begehen. Die Polizei wird weiterhin Kontrollen dieser Art durchführen und appelliert an Radfahren, sich an die bestehenden Vorschriften zu halten.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell