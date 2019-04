Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Einbruch in die Werla-Schule

Mittwoch, 03.04.2019, 20:15 Uhr, bis Donnerstag, 04.04.2019, 06:15 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Werl-Schule in Schladen. Aus dem Sekretariat wurde eine geringfügige Bargeldmenge entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 04.04.2019, zwischen 09:45 Uhr und 10:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Donnerstagvormittag vermutlich im Vorbeifahren einen in der Fischerstraße am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Passat. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des blauen Passat beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 500,-- Euro weiter zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich möglicherweise um einen rot/weißen Transporter mit seitlicher Aufschrift gehandelt haben. Hinweise: 05331 / 933-0.

