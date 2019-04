Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.04.2019

Bild-Infos

Download

Peine (ots)

Eigentümer von Fahrrad gesucht

Am 27.03.2019 wurde in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein graues Herren Trekkingrad der Marke Prophete in der Straße Sundern in 31228 Peine, in der Nähe zur Gaststätte "Zum Sundern", entwendet. Ein dunkelrotes Damenfahrrad der Marke Pegasus wurde vermutlich vom Täter zurückgelassen. Möglicherweise handelt es sich um ein zuvor gestohlenes Fahrrad.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell