Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Villingen-Schwenningen) Geldbeutel aus Handtasche gestohlen (17.02.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag in der Zeit von 14 Uhr und 14.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Am Krebsgarten" aus einer Handtasche einen Geldbeutel. Die Handtasche wurde von der Geschädigten im Einkaufswagen mitgeführt, der Reisverschluss der Tasche war verschlossen. Als die Geschädigte an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie dass der Reisverschluss geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

