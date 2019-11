POL-ME: Gleich mehrere Straftaten: Polizei stoppt Verkehrsrowdy - Monheim - 1911048

Polizei Mettmann

Polizei Mettmann: Gleich mehrere Straftaten: Polizei stoppt Verkehrsrowdy - Monheim

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (13. November 2019) hat die Polizei in Monheim am Rhein einen 26 Jahre alten Düsseldorfer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor durch seine besonders rücksichtslose und gefährliche Fahrweise im Straßenverkehr aufgefallen war. Nur durch das besonnene und aufmerksame Fahren unbeteiligter anderer Verkehrsteilnehmer ist es dabei zu keinen größeren Schäden gekommen.

Gegen 15 Uhr war der Besatzung eines Streifenwagens ein himmelblauer VW Golf mit Düsseldorfer Kennzeichen aufgefallen, der in Schlangenlinien über die Opladener Straße aus Monheim in Richtung Langenfeld unterwegs war. Die Beamten fuhren ihren Funkstreifenwagen hinter den Golf und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Als dieser hinter sich die Polizei bemerkte, steuerte er auf das Gelände einer Tankstelle, wendete, und brauste dann mit stark erhöhter Geschwindigkeit zurück über die Opladener Straße in Richtung Baumberger Chaussee.

Die Polizeibeamten verfolgten den Golf nun und gaben dabei weitere Anhaltesignale an den Fahrer, der darauf jedoch nicht reagierte. Vielmehr beschleunigte der Mann sein Fahrzeug auf der Baumberger Chaussee auf weit über 100 km/h. Zudem überholte er hier mehrere Autos verbotswidrig, indem er über die Gegenfahrbahn fuhr. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen zwischen den nun folgenden Kreisverkehren auf eine solch hohe Geschwindigkeit, dass sich der Abstand zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Streifenwagen schnell vergrößerte, so dass die Polizeibeamten Verstärkung zur Fahndung nach dem Golf anforderten.

An dem nächsten Kreisverkehr der Baumberger Chaussee konnten die Polizeibeamten jedoch wieder zu dem Golf aufschließen: Der Fahrer hatte hier ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrsschild ("Blauer Pfeil") umgefahren und kam nun nicht mehr so schnell vorwärts. Dennoch flüchtete der Mann - mit seinem nun stark verunfallten Wagen - weiter vor der Polizei. Dabei fuhr er unter anderem entgegen der erlaubten Fahrtrichtung durch die Griesstraße (Einbahnstraße) in Richtung Rhein. Erst auf einem Parkplatz an den Rheinterrassen in Baumberg konnte der Mann seine Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Die eingesetzten Polizeibeamten hielten ihren Wagen vor dem Golf an und versuchten ihn so, an einer erneuten Flucht zu hindern. Als die Polizisten ausstiegen, deutete der Fahrer jedoch durch Aufheulen seines Motors an, auf die Beamten zuzufahren. Mit gezogener Waffe konnten die Beamten den Mann schließlich aus dem Auto sprechen und vorläufig festnehmen.

Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen 26 Jahre alten Düsseldorfer. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem ist er bereits mehrfach durch Drogendelikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Konsequenzen für den Verkehrsrowdy:

Neben dem VW Golf stellten die Beamten auch eine größere Summe Bargeld sicher, welches der Mann mit sich führte. Der Düsseldorfer musste zur ärztlichen Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache. Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

