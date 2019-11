Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Haan - 1911045

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (13. November 2019) kam es an der Ecke Elberfelder Straße / Gruitener Straße in Haan zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 7:30 Uhr eine 25-jährige Solingerin mit ihrem Suzuki Swift auf der Elberfelder Straße unterwegs. Als sie nach links in die Gruitener Straße abbiegen wollte, übersah sie dabei augenscheinlich einen vorfahrtberechtigten 33-jährigen Velberter, der gerade mit seinem Fahrzeug die Kreuzung überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, welche dabei erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rettungswagen brachten die beiden leicht verletzten Unfallbeteiligten in Krankenhäuser, welche sie jedoch nach jeweils ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes sperrte die Polizei die Kreuzung für den Verkehr.

