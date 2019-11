Polizei Mettmann

POL-ME: 85-Jährige bei Straßenraub leicht verletzt: Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 1911043

Mettmann

Am Dienstag (12. November 2019) hat ein bislang unbekannter Radfahrer im Bereich des Galkhausener Bachs eine 85-jährige Langenfelderin umgestoßen und ihr den Stoffbeutel samt der darin befindlichen Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13:30 Uhr war die 85-Jährige zu Fuß von der Talstraße aus kommend entlang des Galkhausener Bachs in Richtung Hinter den Gärten gegangen, als sich ihr von hinten ein Radfahrer näherte. Als dieser die Frau erreichte, schlug er ihr von hinten in den Rücken, sodass die Seniorin zu Boden stürzte. Dann entriss er ihren blauen Stoffbeutel, indem sich auch das Portmonee der Dame befand, und flüchtete in Richtung Innenstadt. Kurz darauf alarmierte die 85-Jährige die Polizei, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Die Langenfelderin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, welches sie jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Zu dem Täter liegt leider nur eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach soll der Mann etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll eine helle Jacke getragen haben. Die Polizei fragt: Wer hat zur angegebenen Zeit im Umfeld des Galkhausener Bachs einen Radfahrer mit einer hellen Jacke und einem blauen Stoffbeutel gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

