Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Fulda (ots)

Einbruch in Konditorei

Fulda - In der Nacht zu Dienstag (05.11.) brach eine bisher unbekannte männliche Person in eine Konditorei in der Kanalstraße ein. Der Täter drückte gewaltsam die Schiebetüre auf und gelangte so in den Verkaufsraum, aus welchem er augenscheinlich nichts entwendete. Es entstand jedoch ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Der Täter wurde bei der Tat beobachtet und wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 175 cm bis 190 cm groß, trug einen Vollbart und war mit einer dunklen Jacke, einem hellen T-Shirt mit dunklen Längsstreifen und mit einem dunklen Basecap bekleidet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell