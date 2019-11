Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Mountainbike gestohlen

Rotenburg / Lispenhausen - In der Nacht zu Sonntag (03.11.) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Prince - Wild Heater" in blau. Die Geschädigte hatte ihr Rad vor einem Wohnhaus in der Straße "Im Gäßchen" abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

