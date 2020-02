Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen) Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht (15.02.2020)

Blumberg-Fützen (ots)

Bei einem Mülltonnenbrand ist am Samstag in der Straße "Am Bohlwald" ein Sachschaden von rund 3.500 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Eine Zeugin entdeckte gegen 12 Uhr das Feuer und informierte die Bewohner eines Einfamilienhauses. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Fützen, Blumberg, Achdorf und Epfhofen löschten den Brand zweier Papier-, zweier Restmüll- und einer Biotonne. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Da der Abstellplatz der Tonnen von der Straße aus einsehbar ist, werden Personen, die Verdächtiges beobachtet haben gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702/419098, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell