Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Lippstadt (ots)

Der in ein längerfristiges Gewahrsam eingelieferte 27-Jährige Mann aus Lippstadt (OTS-Bericht vom 28. November 2019) wurde vorgestern aus den Gewahrsamsräumen der Polizei, dem zuständigen Richter am Amtsgericht in Lippstadt vorgeführt. Der Richter verhängte, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn, die Untersuchungshaft gegen den Mann. Der Haftbefehl erging wegen Diebstahls mit Waffen, gefährlicher Körperverletzung und Falschgelddelikten. Er wurde anschließend an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (reh)

