Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Einfamilienhaus

Werl (ots)

In der Beethovenstraße kam es am Dienstag, in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 19:40 Uhr, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten das Haus. Mit zwei Geldkassetten verließen sie das Gebäude durch ein anderes Fenster in Richtung Straße. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

