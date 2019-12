Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bittingen - Drei Leichtverletzte bei Unfall

Ense (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:05 Uhr, kam es auf dem Bittinger Haarweg zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Soester wollte die B 516, von Volbringen kommend, überqueren. Er übersah das Stoppschild und kollidierte mit dem Wagen einer 56-jährigen Rüthenerin, die auf der B 516 in Richtung Möhnesee unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in das Auto einer 57-jährigen Arnsbergerin geschleudert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden anderen Fahrerinnen, sowie die 52-jährige Beifahrerin des dritten Fahrzeugs, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 29000 Euro. (wo)

