Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Eineckerholsen - Zwei Lastkraftwagen geöffnet

Welver (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gingen unbekannte Täter zwei Lastkraftwagen an der Biogasanlage in Eineckerholsen, Eineckerholsener Straße an. An einem Wagen konnten sie die Batterie ausbauen und eine Brechstange stehlen. Bei einem Zweiten blieb es bei einem Versuch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell