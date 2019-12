Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Mofa-Fahrer stürzt - Autofahrer flüchtet

Werl (ots)

Ein 16-jähriger Werl befuhr gestern, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Kraftfahrzeugroller die Büdericher Straße in Richtung Büderich. Der oder die Fahrerin eines ihm entgegenkommenden Audis überholte zu diesem Zeitpunkt gerade ein anderes Auto, so dass sich der Audi im Gegenverkehr befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Mofa-Fahrer sein Gefährt so stark ab, dass er stürzte. Der Autofahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Mofa-Fahrer zu kümmern. Der 16-Jährige blieb bei dem Sturz unverletzt. Bei dem flüchtigen Wagen handelte es sich um einen Audi mit Soester Kennzeichen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

