Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht an der Soester Straße - 7.500 Euro Schaden

Lippstadt (ots)

In der Zeit, zwischen dem 30. November und gestern, stand an der Soester Straße ein geparkter schwarzer VW Mulitivan. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Wagen an der linken Autoseite touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei konnte vor Ort noch roten Lackaufrieb feststellen. Am VW entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

