Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nachbarn verhindern Einbruch

Eine gute Nachbarschaft ist ein guter Einbruchschutz, zeigte sich am Dienstag in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, wollten Unbekannte in ein Gebäude in der Karlstraße eindringen. Sie machten dabei einen solchen Lärm, dass die Nachbarn aufmerksam wurden. Die verständigten die Polizei und machten sich bei den Einbrechern bemerkbar. Die Unbekannten ergriffen sofort die Flucht. Sie rannten in Richtung Bahnhof davon. Erbeutet haben sie dank der aufmerksamen Nachbarn nichts. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt die Unbekannten. Einer trug eine schwarze Jacke und lange Jeans. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit gelbem Aufdruck dabei. Der Zweite trug eine kurze Hose und ein helles T-Shirt sowie eine Schildmütze. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07344/96350 entgegen.

Der gescheiterte Einbruch zeige, man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, meldet die Polizei. Immerhin blieben etwa die Hälfte der Einbrüche im Versuch stecken. Tendenz: steigend. Ein wichtiger Baustein im Einbruchschutz ist die Nachbarschaft. Aufmerksame Nachbarn haben ein Auge aufeinander. So lassen sich Einbrecher schon vertreiben, bevor sie zur Tat schreiten. Etwa indem man Unbekannte auf der Straße im Wohngebiet anspricht, wenn Sie sich auffällig verhalten. Ein freundliches "Kann ich Ihnen helfen?" zeigt, dass hier hohe Aufmerksamkeit herrscht. Mehr Tipps dazu gibt es bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Blaubeuren ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++++ 1616771

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell