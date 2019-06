POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Möhnesee-Günne - Zweiradfahrerin verletzt Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr befuhr eine 15-jährige Arnsbergerin mit ihrem Kleinkraftrad (Mofa) die Möhnestraße in Möhnesee-Günne in Richtung Niederense. Um sich einen größeren seitlichen Sicherheitsabstand zu den überholenden Fahrzeugen zu verschaffen, machte sie eine Lenkbewegung nach rechts, um auf den Seitenstreifen zu steuern. Hierbei touchierte sie mit einen Leitpfosten, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich die junge Dame Schürwunden zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Am Zweirad entstand ein Sachschaden. (AG)

Lippstadt-Lipperode - Buschwerk und Pkw in Brand gesetzt Am Freitagabend gegen 18.37 Uhr bekämpfte ein Bewohner in der Bismarckstraße das Unkraut in einer Hofeinfahrt mit einem Bunsenbrenner. Dabei wurde ein Gebüsch, ein Baum und ein Pkw "bekämpft". Die Feuerwehr rückte an und musste den Brand löschen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Durch die Polizei wird eine Strafanzeige gefertigt. (AG)

Warstein-Allagen - Feuer entfacht - Waldboden brannte Am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand im Wald im Bereich Höhenweg/Wandicker Weg gerufen. Die Feuerwehr war hier eingesetzt und löschte einen ca. 9 qm großen Waldbodenbrand. Unbekannte Täter hatten sich hier einen Unterstand aus Ästen, Paletten und Brettern gebastelt. Im Umfeld des Unterstandes lagen leere Plastikflaschen, eine Spraydose und ein Feuerzeug. Wenige Meter davon entfernt befand sich die ca. 9 qm große Brandstelle. Die Wurzel eines Baumes hatte ebenfalls gekokelt. Die Feuerwehr führte hier den Löschangriff durch. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Wer Hinweise auf das Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, möge sich bei der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 0290291000 melden. (AG)

