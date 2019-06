Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Beifahrer wirft Gegenstand aus fahrendem Auto und trifft Fußgänger

Soest (ots)

Bereits am Dienstag, dem 18.06.2019, gegen 20 Uhr, befuhr ein silberner VW Golf, Typ 4, in Soest den Riga-Ring. Im Bereich der Kreuzung Riga-Ring/Opmünder Weg warf der Beifahrer aus dem fahrenden Auto einen Gegenstand heraus, der einen Fußgänger traf. Der Fußgänger blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung Das zuständige Verkehrskommissariat fragt sich nun: "Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?" Zeugen haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

