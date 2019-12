Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Strommasten und Schaltkasten beschädigt

Soest (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern, zwischen 21.30 Uhr und 21.43 Uhr, einen Strommasten und einen Schaltkasten am Overweg in Soest. Durch den Zusammenstoß kippte der Strommast in einen nahegelegenen Baum und verschob hierbei einen Schaltkasten. Anstatt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

