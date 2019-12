Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Eingangstür aufgehebelt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, zwischen 3 Uhr und 15.10 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Haustür eines Bürohaues an der Esbecker Straße auf. Im Treppenhaus entfernten sie die Bewegungsmelder und brachen in den Büroräumen Schränke auf. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie, nach einer ersten Sichtung, mutmaßlich Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

