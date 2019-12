Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht am Ostwall

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 19.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A 5 auf dem Parkplatz in der Straße Ostwall am Stadthaus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anstatt den Unfall zu melden, entfernte sich der Unbekannte. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf circa 3.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

