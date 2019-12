Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Audi A 8 gestohlen

Welver (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, hörte der Besitzer eines grauen Audi S 8 in der Hermann-Löns-Straße in Welver, gegen 2.40 Uhr, ein Motorengeräusch, welches mutmaßlich von seinem eigenen Wagen stammte. Ein unbekannter Täter entwendete zu dieser Zeit das Auto mit dem Kennzeichen SO-HN334 und fuhr davon. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

