Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 08.12.2019

Erwitte - Nach Betriebsfeier mit PKW in den Straßengraben Ein 19 jähriger Fahrzeugführer aus Thüringen befuhr in der Nacht zu Sonntag, den 08.12.19 mit seinem PKW, nach einer Betriebsfeier, die Straße Hahnebrink in Fahrtrichtung Berenbrock. Nach Durchfahren einer Rechtskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde durch die abgesenkte Leitplanke durch die Luft katapultiert und landete anschließend im angrenzenden Straßengraben. Mittels Rettungswagen wurde der alkoholisierte Fahrer dem Krankenhaus in Lippstadt zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (GK)

Lippstadt - Schlägerei in der Poststraße Am Freitag, den 06.12.19, gegen 21:23 Uhr kam es zunächst in einer Gaststätte in der Poststraße zu einer Auseinandersetzung, die sich kurz darauf auf die Straße verlagerte. Die 42 jährige Geschädigte aus Erwitte sei durch mindestens einen unbekannten Täter, der eine dunkle Kappe trug, ins Gesicht geschlagen und auch gegen den Kopf getreten worden sein. Durch die Tat erlitt sie leichte Verletzungen im Gesicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(GK)

Lippstadt - Einbrecher in der Justinus-Kerner-Straße Unbekannte Täter brachen am 06.12.19, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Justinus-Kerner-Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Objekt nach Diebesgut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (GK)

Lippstadt - Räuberischer Diebstahl in der Wiedenbrücker Straße Durch einen unbekannten Täter wurde am Freitag, den 06.12.19, gegen 17:15 Uhr aus einem Lebensmittelmarkt ein Bier und eine Tafel Schokolade entwendet. Außerhalb des Marktes wurde der unbekannte Täter durch eine Zeugin festgehalten und zur Herausgabe der zuvor entwendeten Ware aufgefordert. Der Täter seinerseits drohte die Geschädigte zu schlagen, falls sie ihn nicht los lasse. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte nach und der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Evangelisches Krankenhaus Lippstadt. Täterbeschreibung: 35 Jahre alt, drei-Tage Bart, kurze dunkelbraune Haare, auffällig stark "aufgerissene" Augen, schwarze Kapuzenjacke mit oranger Aufschrift "Lonsdale". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (GK)

Soest - Wohnungseinbruch In der Zeit zwischen dem 06.12.19, 16:45 Uhr und dem 07.12.19, 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kesselfuhr ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und gelangten in die Wohnung der Geschädigten. Diese wurde durchsucht. Ob etwas entwendet wurde stand zum Einsatzzeitpunkt noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (GK)

