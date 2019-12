Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Weslarn - Brennender Bauwagen

Bad Sassendorf (ots)

Am Donnerstag, gegen 20 Uhr, kam es an der Straße Im Kuhlen zu einem Brand an einem alten Bauwagen. Der Wagen wurde von einem 48-jährigen Mann als Wohnmöglichkeit genutzt.. Die freiwillige Feuerwehr konnte nachlangwierigen Löscharbeiten das Feuer vollständig unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Bewohner des Wagens nicht vor Ort. Es gab keine Verletzten. Der Wagen wurde durch den Brand komplett zerstört. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (jp)

