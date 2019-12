Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Geldautomaten angegangen

Werl (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Einbrecher, im Zeitraum von circa 00.30 Uhr bis 1.30 Uhr, den Geldautomaten einer Bank in Westönnen, in der Breite Straße aufzuhebeln. Die Täter drangen zuvor über das Dach in das Gebäude ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

