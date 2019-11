Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen Baum gefahren

Bünde (ots)

(mmb) Nach rechts von der Fahrbahn der Weseler Straße ab kam am Freitag (22.11.2019) um 13.30 Uhr eine 80-jährige Fahrzeugführerin aus Bünde. In Höhe einer Kindertagesstätte prallte ihr Daimler-Benz dort gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell