Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an BMX-Anlage- Mehrere Graffiti aufgesprüht

Rödinghausen (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei beschäftigt sich zur Zeit mit mehreren Graffitis an der BMX-Anlage am Kiebitzgrund in Rödinghausen. In der Zeit von Mittwoch 13.11.2019 bis zum Mittwoch dieser Woche (20.11.) sprühten unbekannte Täter diverse Graffitis auf die Werbebanden. Diese wurden durch Sponsoren des ortsansässigen Vereins im Bereich der Anlage aufgestellt und durch die Farbe beschädigt. Es werden Zeugen gesucht die Angaben zur Sachbeschädigung oder Tätern machen können. Melden sie sich bei der Direktion Kriminlität unter der Telefonnummer 05221-8880.

