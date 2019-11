Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte gehen Sporthalle an

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (17.11.), um 17.00 Uhr, und Montag, um 7.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Sporthalle an der Waldfriedenstraße ein. Die Täter traten die Zugangstür zu der Halle auf. Im Innern des Gebäudes angekommen, flexten sie eine Metalltür auf und verschafften sich so Zugang zu einem Lagerraum. Aus diesem entwendeten sie diverse Werkzeuge wie zum Beispiel Akkuschrauber, eine Heckenschere sowie eine Schubkarre. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell