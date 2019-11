Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichendiebstahl - Unbekannte entwenden beide Nummernschilder

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (18.11.), um 16.30 Uhr, und Dienstag, um 5.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beide Nummernschilder eines geparkten PKW an der Straße Im Bohnenkamp. Der 37-jährige Besitzer hatte seinen schwarzen Nissan K11 am Nachmittag an der Kreuzung Im Bohnenkamp/Im Rübengarten am Straßenrand geparkt. Als er am frühen Dienstagmorgen losfahren wollte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte hatten die Kennzeichen HF-MA 2003 aus der Halterung gebrochen. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

