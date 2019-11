POL-HF: Verkehrsunfall - Mercedes fährt ungebremst auf

Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Montag (18.11.), um 17.30 Uhr, fuhr ein 78-Jähriger aus Bielefeld in seiner grauen Mercedes E-Klasse auf der Lübbecker Straße in Richtung Bielefeld. Vor ihm auf derselben Fahrbahn, auf Höhe der Kreuzung Diebrocker Straße kurz vor der Ampelanlage, stand eine 57-jährige Bielefelderin mit ihrem PKW, da diese kurz zuvor eine Panne hatte. Die Fahrerin eines Volvo V60 hatte etwa 40 Meter hinter ihrem stehenden Fahrzeug ein Warndreieck aufgestellt und den Warnblinker eingeschaltet, befand sich jedoch noch sitzender Weise im Pkw. Bei Dunkelheit und starkem Regen nahm der Senior das Fahrzeug nicht wahr und fuhr ungebremst auf. Dabei wurde er schwer verletzt und die Bielefelderin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden von eingesetzten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

