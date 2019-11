Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Verbrauchermarkt - Täter stehlen 59 Kisten Leergut aus Lager

Vlotho (ots)

(um) Im Verlauf des Wochenendes (16.-18.11.) überwanden bislang unbekannte Täter einen hohen Zaun an dem Leergutlager eines Verbrauchermarktes am Mühlenweg. Den Einbrechern gelang es dabei, mindestens 59 Kisten Leergut mit Merhwegflaschen aus Plastik zu stehlen. Der Schaden beträgt etwa 300.- Euro. Die Täter müssen mit entsprechender Logistik vorgegangen sein. Zum Abtransport des Leergutes dürfte mindestens ein Lieferwagen o.ä. benutzt worden sein. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

