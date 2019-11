POL-HF: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Verursacher schnellstmöglich melden

Kreispolizeibehörde Herford

(um) Das Verkehrskommissariat in Bünde ermittelt in einem besonderen Fall eines Verkerhsunfalles, bei dem es nur durch Zufall keinen Personenschaden gegeben hat. Der Unfall trug sich bereits am Donnerstag (14.11.) der vergangenen Woche zu. Ein Pedelecfahrer fuhr ordnungsgemäß die Straße Im Weingarten und überquerte die Ahler Straße. Zur gleichen Zeit setzte ein PKW Fahrer von einem dortigen Autohaus rückwärts in den Verkehrsraum, wo der Pedelecfahrer unterwegs war. Der PKW hatte eine deutlich beschlagenen Heckscheibe und war nach Zeugenangaben dadurch in seiner Sicht eingeschränkt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 76-Jährige mit seinem Elektrofahrzeug stürzte, sich aber nicht verletzte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Vor Ort vereinbarten die Verunfallten, sich später um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet zur weiteren Sachverhaltsaufklärung den Verursacher mit seinem blauen Opel sich schnellstmöglich zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

