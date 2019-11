Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - Unbekannte zapfen Kraftstoff an Lieferfahrzeugen ab

Löhne (ots)

(kup) In den vergangenen Wochen kam es zu zwei Dieseldiebstählen an Lieferfahrzeugen einer Gärtnerei an der Dorfstraße. Der erste Fall ereignete sich bereits in der Zeit zwischen Freitag (25.10.), um 18.00 Uhr, bis Samstag, um 2.00 Uhr und wurde nun zusammen mit dem zweiten Fall zur Anzeige gebracht. Dieser zweite Fall ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag (14.11.), um 18.00 Uhr, und Freitag, um 2.00 Uhr. Unbekannte Täter gingen das Tankschloss eines Daimler-Benz LKW an. Auf unbekannte Art entwendeten sie große Teile des vollen Tanks. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

