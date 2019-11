Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstähle in Supermärkten

Herford (ots)

(fl) Am Donnerstag und Freitag kam es in Herford zu zwei Diebstählen mit ähnlicher Begehungsweise. Am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Tribenstraße und am späten Freitagvormittag in einem Supermarkt am Westring ließen die Opfer ihre Taschen jeweils eine kurze Zeit unbeobachtet in ihrem Einkaufswagen bzw. Rollator liegen. Diesen Moment nutzte der bislang unbekannte Täter, um die Portemonnaies aus den Taschen zu entwenden. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221/888-0 entgegen.

