Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad im Bereich Alter Markt entwendet - Täter nehmen hochwertiges Pedelec mit

Herford (ots)

(mmb) Am Freitagnachmittag (15.11.) erstattet ein 66-Jähriger aus Herford bei der Citywache eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl. Er stellte sein hochwertiges Pedelec gegen 13:40 Uhr am Fahrradständer Alter Markt/ Clarenstraße ab und schloss es mit einem Spiralschloss am Fahrradständer an. Als er gegen 14:30 Uhr zur Abstellort zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Zweirads. Es handelt sich um ein schwarzes Elektrorad der Marke Prophete . Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können. Bitte melden Sie sich bei der Direktion Kriminalität unter 05221-8880.

