Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes entwendet- LKW stand auf Grundstück einer Gärtnerei

Vlotho (ots)

(sls) Die Direktion Kriminalität ermittelt in einem Fall des LKW - Diebstahls in Vlotho. Von einem Grundstück am Lehmstich wurde ein LKW Mercedes geschlossener Kasten entwendet. Der LKW stand ab Mittwochabend (13.11.) gegen 21.00 Uhr auf dem Gelände einer Gärtnerei im hinteren Bereich. Der Geschädigte stellte am Donnerstagmorgen (14.11.) gegen 10.00 Uhr fest, dass sich der LKW nicht mehr am Abstellort befindet. Unbekannte Täter müssen im Tatzeitraum den LKW mit den amtlichen Kennzeichen HF-CD 781 entwendet haben. Die Polizei Herford bittet um Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des LKW. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell