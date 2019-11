Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw fährt in geparkten LKW- Fahrer wurde verletzt

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (14.11.) gegen 19.40 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Löhner Straße, bei dem der Fahrer eines Imbiss-Bringdienstes verletzt wurde. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Skoda die Löhner Straße stadtauswärts in Richtung Bad Oeynhausen. In Höhe der Hausnummer 81 fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen dort abgeparkten LKW. Der LKW stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Durch den heftigen Zusammenstoß lösten sich die Airbags und der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen verletzt in ein Bad Oeynhausener Krankenhaus verbracht werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell