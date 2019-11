Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beschädigter PKW mit "Plattfuss" unterwegs- Fahrer deutlich alkoholisiert

Vlotho (ots)

(sls) Am Mittwochabend (13.11.) gegen 23.30 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeug bei der Polizei und gab an, dass im Bereich der Detmolder Straße ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW mit wenig Beleuchtung und defekten Reifen fahren würde. Durch eingesetzte Polizeibeamte konnte das Fahrzeug in Bad Oeynhausen auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Weserstraße angetroffen werden. Der 37-Jährige Fahrzeugführer aus Hüllhorst saß schlafender Weise auf dem Fahrersitz. Nachdem der Fahrer geweckt werden konnte, wurde bei der weiteren Überprüfung durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde, auf Anordnung, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Am Fahrzeug konnten deutlich frische Schäden festgestellt werden, die auf einen weiteren Unfall schließen lassen. Die weiteren Ermittlungen zu einem möglichen Unfallort übernimmt die Direktion Verkehr.

