Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Zeppelinstraße, 5.11.2019, 07:35 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Schulkind

Landau (ots)

Am 5.11.2019, gegen 07.35 Uhr, betrat ein 11-jähriges Schulkind in der Zeppelinstraße in Landau vom Gehweg aus die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein in westlicher Richtung fahrender, 17-jähriger Leichtkraftradfahrer, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der Schülerin zusammen. Er stürzte mit seinem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn. Beide Unfallbeteiligte erlitten Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden.

