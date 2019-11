Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Neustadter Straße/Oskar-von-Miller-Straße, 4.11.2019, 14.20 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer

Landau (ots)

Ein Unfall mit einem verletzten 84-jährigen Pkw-Fahrer ereignete sich am 4.11.2019, gegen 14.10 Uhr in Landau an der Einmündung Neustadter-/Oskar-von-Miller-Straße. Der 84-jährige missachtete aus der untergeordneten Oskar-von-Miller-Straße herausfahrend, die Vorfahrt eines von Norden kommenden PKWs auf der Neustadter Straße. Es kam zur Kollision. Der 84-jährige verletzte Pkw-Fahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeitweise musste die Neustadter Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf ca. 23.000.-geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell