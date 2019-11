Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Drachenfelsstraße, 4.11.2019, 13.10 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Landau (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem 15-jährigen Radfahrer und einem 17-jährigen Rollerfahrer kam es am 4.11.2019, gegen 13.10 Uhr in der Drachenfelsstraße in Landau. Der Radfahrer bog an der Einmündung zur Scharfeneckstraße nach links ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und seine Abbiegeabsicht entsprechend durch Handzeichen anzukündigen. Der nachfolgende Mofafahrer stürzte und verletzte sich hierbei. Das Mofa wurde stark beschädigt.

