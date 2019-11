Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 4.11.2019 Fahrradkontrollen

Landau (ots)

Am 4.11.2019 fanden im Stadtgebiet Landau in den Abendstunden Verkehrskontrollen statt. Hierbei stand das Verhalten von Fahrrad fahrenden Verkehrsteilnehmern im Fokus der Polizei. In der frühzeitig einsetzenden Dämmerung wurde insbesondere das Mitführen und Benutzen der lichttechnischen Einrichtungen und Ausstattung mit den vorgeschriebenen Reflektoren überprüft. Bei insgesamt 20 kontrollierten Radfahrer/-innen wurden 6 Radfahrer/-innen ohne Beleuchtung bzw. fehlende Reflektoren angetroffen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verwarnungsgeld ausgesprochen. Unter dem Hinweis auf die schlechte Wahrnehmbarkeit von Radfahrern in der frühzeitig einsetzenden Dunkelheit waren sämtliche angesprochene Radfahrer/-innen einsichtig.

