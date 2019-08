Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beute aus Einbruch in aufgebrochenem Campingbus gefunden

Kaiserslautern (ots)

Ein Teil der Beute aus einem Einbruch im Pfeifertälchen, ist am Mittwoch in einem aufgebrochenen Campingbus in der Straße Am Fischerrück gefunden worden.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch im Pfeifertälchen in eine Garage ein. Sie stahlen unter anderem Tischdecken und Sitzauflagen. In der gleichen Nacht brachen vermutlich dieselben Täter, auch einen Campingbus in der Straße Am Fischerrück auf. Bei dem Aufbruch wurde das Fahrzeug beschädigt. Aus dem Wagen stahlen sie Bargeld in geringer Höhe und hinterließen Tischdecken und Sitzkissen, die zuvor aus der Garage im Pfeifertälchen gestohlen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

