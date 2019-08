Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand auf Balkon

Hirschhorn (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots)

Auf dem Balkon eines Wohnanwesens in der Turnerstraße hat es am Mittwochabend gebrannt. Offensichtlich war aus bislang ungeklärter Ursache ein Blumenkübel in Brand geraten. Durch das Feuer wurden Teile des Balkons beschädigt. Der Schaden könnte nach Schätzung der Polizei mehrere tausend Euro betragen. Das Gebäude war in der Vergangenheit als Unterkunft für Asylbegehrende genutzt worden. Es steht zurzeit leer und wird nicht bewohnt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

