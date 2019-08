Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizist nimmt in seiner Freizeit mutmaßlichen Ladendieb fest

Kaiserslautern (ots)

Ein Polizeibeamter hat während seiner Freizeit am Dienstagabend einen mutmaßlichen Ladendieb in der Eisenbahnstraße festgenommen. Dem Beamten war ein 25-Jähriger aufgefallen, wie er wie er aus der Warenauslage einer Drogerie drei Sonnenbrillen nahm und diese einsteckte. Der Tatverdächtige lief ohne die Brillen zu bezahlen in Richtung Lutrinastraße davon. Der Polizist forderte den Mann auf Stehen zu bleiben. Gemeinsam mit einem Passanten verfolgte er den mutmaßlichen Dieb. Während der Flucht warf der 25-Jährige zwei der Sonnenbrillen weg. Den Verfolgern gelang es, den 25-Jährigen zu ergreifen und festzuhalten. Weitere Zeugen informierten die im Dienst befindlichen Kollegen des Beamten. Bei dem mutmaßlichen Dieb fand sich die dritte Sonnenbrille. Die weggeworfenen Brillen konnten auch wiedergefunden werden. Der 25-Jährige wurde zunächst festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. |erf

