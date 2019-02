Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Steinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Straße Am Keilberg zur Mittlere Straße in Steinheim wurde am Freitag, 15.02.2019, gegen 13.30 Uhr, ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Osnabrück leicht verletzt. Ein 49-Jähriger aus Brakel wollte mit seinem Audi von der Straße Am Keilberg in die Mittlere Straße einbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. /Te.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1530

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell