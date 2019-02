Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in der Rochusstraße

32839 Steinheim (ots)

Ein grauer VW Golf ist am Dienstag, 12.02.2019, in der Rochusstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Golf stand in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr gegenüber der Hausnummer 36, im Verlauf einer Linkskurve, geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug. Die Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, nimmt Hinweise und Angaben von Zeugen entgegen./he

