Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reh ausgewichen und im Graben gelandet

Willebadessen (ots)

Weil sie offenbar einem Reh ausweichen wollte, geriet eine 29-Jährige mit ihrem Ford Fiesta am Freitag, 15. Februar, auf der K 19 zwischen Helmern und Willebadessen ins Schleudern und landete im Graben. Um 8.15 Uhr war sie auf der Strecke in Richtung Willebadessen unterwegs, als sie zunächst in den linken Straßengraben geriet, dort gegen eine Böschung prallte und anschließend über die Fahrbahn hinweg in den rechten Graben schleuderte. Dort blieb der Wagen auf der Fahrerseite liegen, die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. /nig

