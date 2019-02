Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher dringen in Tankstelle ein

33034 Brakel (ots)

Am Mittwoch, 13.02.2019, zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Warburger Straße ein. Durch das Einbrechen entstanden Sachschäden in Höhe von 5000 Euro. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstige Feststellungen getroffen haben, können sich an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, wenden./he.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell